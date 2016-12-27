Авиакатастрофа в Колумбии произошла из-за нехватки топлива

Озвучена официальная причина, из-за которой разбился самолет боливийской авиакомпании LaMia. Напомним, трагедия произошла в горах Колумбии в ноябре. Пассажирский борт потерпел крушение из-за недостатка горючего. Об этом в понедельник, 26 декабря, журналистам заявил начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья.

Во время пресс-конференции он заявил, что версию, озвученную в начале расследования, о недостатке горючего подтвердили результаты предварительного рассмотрения дела.

По мнению официальной стороны расследования крушения, пилоты лайнера British Aerospace 146 «должны были знать о недостатке топлива», но не подавали сигналов бедствия буквально до нескольких последних минут до катастрофы. Начальник службы авиационной безопасности Колумбии Фрэди Бонилья сообщил, что установлено некоторое превышение максимально допустимого веса — около 500 кг, но «это не было решающим фактором», который привел к крушению.

Во время подлета к аэропорту города Медельина у самолета остановился один из четырех двигателей. После остановились оставшиеся три. За четыре минуты до остановки первого двигателя пилот запросил разрешение на аварийную посадку. Он сообщил, что полностью вышли из строя все приборы.

В самолете летели 68 пассажиров, в том числе игроки бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», и девять членов экипажа. Шести футболистам удалось выжить.



Фото © AP Photo/ Luis Benavides