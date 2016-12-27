В январе стартует предварительная бронь билетов на «Евровидение-2017»

В январе 2017 открывается предварительная бронь билетов на международный песенный конкурс «Евровидение». Он пройдет в столице Украины в мае. О предварительной брони заявил исполнительный продюсер мероприятия Александр Харебин в интервью изданию «Лига.net».

После победы на «Евровидении-2016» исполнительницы по имени Джамала с композицией «1944» Украина получила право принимать следующий конкурс.

Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

«Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе… Пока не существует готового решения касательно стоимости билетов. Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале», — приводит слова издание «Лига.net».

При это он отметил, что ожидается, от продажи билетов заработать более миллиона долларов.