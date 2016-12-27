Экс-мэр Юрий Лужков вышел из больницы

Юрий Лужков находился с больнице два дня, его выписали из медучреждения во вторник, 27 декабря, и отправили домой, об этом РИА «Новости» сообщил представитель бывшего мэра Москвы Геннадий Теребков.

Он отметил, что сейчас Юрий Лужков чувствует себя неплохо.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что все, что ранее писали в ряде СМИ о клинической смерти и экстренной госпитализации — полная неправда», — отметил он.

В ряде СМИ ранее появлялись данные, что 80-летний экс-мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, после того как ему стало плохо в здании библиотеки МГУ.