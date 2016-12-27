Гумпомощь Елизаветы Глинки доставили на авиабазу Хмеймим

Гуманитарную помощь, ее Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, планировала передать медучреждениям Алеппо, доставлена на авиабазу Хмеймим. Об этом во вторник, 27 декабря, заявили министр обороны Сергей Шойгу.

«То дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должна быть продолжена. Та помощь, которую она предполагала передать до нового года в лечебные учреждения Алеппо тем, кому она ее обещала, помощь уже доставлена на авиабазу Хмеймим и в ближайшие дни будет передана адресату», — заявил Шойгу на селекторном совещании в в военном ведомстве.

Он заявил, что в российском минобороны решили присвоить имя Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений в Москве.

Самолет Ту-154 военного ведомства страны, летевший в Сирию, потерпел крушение в районе Сочи в воскресенье, 25 декабря, утром. В самолете находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.