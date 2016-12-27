27 декабря
Россия
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Гумпомощь Елизаветы Глинки доставили на авиабазу Хмеймим

Главная Общество
Москва
12:18 27 Декабря 2016
глинка, имя, минобороны, москва, сирия, шойгу, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Гуманитарную помощь, ее Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, планировала передать медучреждениям Алеппо, доставлена на авиабазу Хмеймим. Об этом во вторник, 27 декабря, заявили министр обороны Сергей Шойгу.

«То дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должна быть продолжена. Та помощь, которую она предполагала передать до нового года в лечебные учреждения Алеппо тем, кому она ее обещала, помощь уже доставлена на авиабазу Хмеймим и в ближайшие дни будет передана адресату», — заявил Шойгу на селекторном совещании в в военном ведомстве.

Он заявил, что в российском минобороны решили присвоить имя Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений в Москве.

Самолет Ту-154 военного ведомства страны, летевший в Сирию, потерпел крушение в районе Сочи в воскресенье, 25 декабря, утром. В самолете находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: Байк-клуб «Ночные волки» выиграл президентский грант в размере 3,1 млн рублей

Байк-клуб «Ночные волки» выиграл президентский грант в размере 3,1 млн рублей

27.12.2016
Россия

Средства будут потрачены на мотопробеги в рамках проекта «Славянский мир»

Новости Москвы: Экс-мэр Юрий Лужков вышел из больницы

Экс-мэр Юрий Лужков вышел из больницы

27.12.2016
Россия

Бывшего московского градоначальника отправили домой

Новости Москвы: В январе стартует предварительная бронь билетов на «Евровидение-2017»

В январе стартует предварительная бронь билетов на «Евровидение-2017»

27.12.2016
Россия

Песенный конкурс пройдет в мае следующего года в Киеве

Новости Москвы: Авиакатастрофа в Колумбии произошла из-за нехватки топлива

Авиакатастрофа в Колумбии произошла из-за нехватки топлива

27.12.2016
Россия

Названа официальная причина крушения самолета в Колумбии с футбольным клубом на борту

Новости Москвы: США занимает первое место в мире по продажам оружия в 2015 году

США занимает первое место в мире по продажам оружия в 2015 году

27.12.2016
Россия

Контракты на поставки вооружений были подписаны на сумму 40 млрд долларов

Новости Москвы: «Роскосмос» охарактеризовал 2016 год проблемным, но в то же время позитивным для отрасли

«Роскосмос» охарактеризовал 2016 год проблемным, но в то же время позитивным для отрасли

27.12.2016
Россия

Об этом заявил замгендиректора госкорпорации Юрий Власов

Новости Москвы: Стала известна популярная среди туристов достопримечательность России

Стала известна популярная среди туристов достопримечательность России

26.12.2016
Россия

Самая популярная российская достопримечательность находится в Санкт-Петербурге

Новости Москвы: Певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности

Певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности

26.12.2016
Россия

Журналисты назвали вероятную причину смерти британского певца

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.