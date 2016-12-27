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Байк-клуб «Ночные волки» выиграл президентский грант в размере 3,1 млн рублей

Главная Общество
Москва
13:18 27 Декабря 2016
байкеры, ночные, волки, проект, мотоциклы, средства
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Московский клуб байкеров «Ночные волки» получил новый кремлевский грант. Его сумма составляет 3,1 млн рублей. Средства будут потрачены на реализацию проекта «Славянский мир», об этом сообщает ВВС.

В заявке указано, что проект «Славянский мир» предполагает проведение мотоциклетных и автомобильных паломничеств, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии.

Также президентские гранты получили всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» — 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский, фонд «Согрей добром» — 5 млн рублей, движение «Бессмертный полк России» — 3 млн рублей, пермская организация «Социатива» — почти 9 млн рублей.

«Ночные волки» — известный в России байкерский клуб, основная локация которого находится в Москве. «Ночных волков» возглавляет Александр Зладостанов, известный как байкер Хирург. Мотоциклисты клуба участвовали в мотопробеге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ежегодно проводят мотофестивали. 
 

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