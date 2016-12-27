Байк-клуб «Ночные волки» выиграл президентский грант в размере 3,1 млн рублей

Московский клуб байкеров «Ночные волки» получил новый кремлевский грант. Его сумма составляет 3,1 млн рублей. Средства будут потрачены на реализацию проекта «Славянский мир», об этом сообщает ВВС.

В заявке указано, что проект «Славянский мир» предполагает проведение мотоциклетных и автомобильных паломничеств, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии.

Также президентские гранты получили всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» — 3 млн рублей на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский, фонд «Согрей добром» — 5 млн рублей, движение «Бессмертный полк России» — 3 млн рублей, пермская организация «Социатива» — почти 9 млн рублей.



«Ночные волки» — известный в России байкерский клуб, основная локация которого находится в Москве. «Ночных волков» возглавляет Александр Зладостанов, известный как байкер Хирург. Мотоциклисты клуба участвовали в мотопробеге, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, ежегодно проводят мотофестивали.

