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Жители России испытывают больше доверия к интернету, чем к телевидению

Главная Общество
Москва
05:06 28 Декабря 2016
интернет, телевидение, россияне, исследования
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В прошлом году индекс доверия к новостным, аналитическим и официальным сайтам в интернете был равен 40%, в этом году — 35%. 

В текущем году жители России больше доверяют новостным и официальным сайтам в интернете как источникам информации, чем телевидению. Но несмотря на популярность, и интернет-ресурсы, и телевидение достаточно потеряли по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные, предоставленные компанией Deloitte.

Так доверять телевидению стали меньше россиян — с 29% до 28%, доверие к радио осталось на прежнем уровне — 2%, к газетам напротив выросло с 2% до 3%, к журналам — с 0% до 1%, сообщает «Коммерсантъ» данные аналитиков.

Как сообщает газета, Deloitte после опроса респондентов выяснила, что 50% покупают печатные СМИ, около 25% предпочитают бесплатные издания. 10% подписались на газеты или журналы, еще 17% опрошенных читают СМИ, которые покупают их друзья или родственники. Те, кто покупает печатные СМИ, только 30% сообщили, что делают это регулярно.

Интерес к информации, в этом году он составляет 6%, произошел за счет старших возрастных групп и за счет пользователей смартфонов, сказано в исследовании. Также по данным Deloitte, россияне стали меньше смотреть телевизор и больше проводить читать интернет-ресурсы.

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