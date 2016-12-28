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В США скончалась сыгравшая принцессу Лею актриса

Главная Общество
Москва
05:29 28 Декабря 2016
кончина, актриса, сша, голливуд, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
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Во всем мире Кэрри Фишер была известна по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Актриса скончалась накануне в возрасте 60 лет, сообщает издание Hollywood Reporter.

«С глубокой печалью Билли Лоерд (дочь актрисы) подтверждает, что ее любимая мать Керри Фишер скончалась сегодня утром в 8.55 (19.55 мск)», — сообщил журналу представитель семьи Саймон Холс.

«Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы», — добавил Холс, ссылаясь на дочь актрисы.

Некоторое время назад стало известно, что Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания.

У актрисы был сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии после того, как самолет приземлился.

Через некоторое время брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра «вышла из критического состояния» и ее состояние стабилизировалось.

Фото © AP Photo/ Barry Brecheisen/Invision/AP

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