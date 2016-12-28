В Приморье дикие животные первый раз прошли через построенный для них проход

Экологи рассчитывают, что в ближайшее время через этот проход будут передвигаться и редчайшие дальневосточные леопарды. С помощью него они смогут перемещаться по национальному парку и не выходить на оживленную автотрассу, сообщает агентство ТАСС.



Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, фотоловушки зафиксировали миграцию между районами национального парка «Земля леопарда» оленей, косуль и медведей.

«На прошлой неделе фотоловушки, установленные над тоннелем на территории нацпарка «Земля леопарда», впервые зафиксировали в нем животных — оленей, косуль и медведей», — цитирует пресс-служба слова губернатора региона Владимира Миклушевского.

Новый проход для диких животных соединяет две части национального парка «Земля леопарда» на юге Приморского края, сообщает агентство ТАСС. Чтобы животные свободно мигрировали по охраняемой территории под путями миграции был построен тоннель для движения автотранспорта длиной 575 метров. Его строили почти шесть лет. В строительство было из федерального бюджета была вложена сумма в размере 1,8 млрд рублей. Тоннель открыли в марте, но, как уточняют экологи, прошло почти 9 месяцев, чтобы животные освоили новый проход.

Сейчас в дикой природе обитает до 80 особей дальневосточного леопарда.