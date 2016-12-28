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В минобороны сообщили о разминировании 966 гектаров на территории сирийского Алеппо

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Москва
07:21 28 Декабря 2016
мины, военные, сирия, город
Автор: МИА «Россия сегодня»
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Специалисты международного противоминного центра в восточной части Алеппо с начала декабря разминировали 966 гектаров земли. Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии, с 5 декабря российские военнослужащие очистили около 350 километров дорог, 2 тысяч зданий и обезвредили 14,7 тысяч взрывоопасных предметов.

«Всего с 5 декабря российскими саперами разминирована территория общей площадью 966 гектаров. От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий (из них 111 социально значимых), в том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, три водозаборных станции, две электростанции, одна водоочистная станция и один хлебозавод… Обезврежено около 14,7 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысячи самодельных взрывных устройств», — сказано в официальном сообщении.

За последние 24 часа от взрывоопасных предметов российские военные очистили четыре школы, девять мечетей и один детский сад.

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