Россияне считают главными проблемами страны в 2016-м низкие зарплаты и экономику

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, основными проблемами страны россияне считают низкие зарплаты, мнение высказали 18% опрошенных и экономику в целом, об этом также заявили 18% респондентов.

В топ-3 главных проблем России участники опроса включили также сферу здравоохранения, высказались 17%, безработицу — 15% и рост цен — 13%.

Для молодых людей, как показал опрос, от 18 до 24 лет самыми острыми являются темы экономики, по этой проблеме своем мнение высказали 19% опрошенных, инфляции — 17%, безработицы — 14%.

Для участников опроса в возрасте 60 лет и старше наиболее сложными для страны являются сферы экономики — 24%, здравоохранения — 23%, низких пенсий — 16%.

Женщины в тройку проблем в России включили здравоохранение — 22%, низкие зарплаты — 20%, экономику — 18%, мужчины считают, что самой главной проблемой в стране является экономика — так считают 19% опрошенных, низкие зарплаты — 17% и безработица — 13%.

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование — 11%, социальную политику — 9%, низкие пенсии — 8%, коррупцию и бюрократию — 8%.

При этом угрозу войны главной проблемой назвали 3% опрошенных.

Некоторое время назад сообщалось, что треть жителей России считают войну в Сирии главным мировым событием уходящего года.