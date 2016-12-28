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Назначен новый прокурор Республики Крым

Главная Общество
Россия
13:45 28 Декабря 2016
общество, крым, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Госсовета Республики Крым согласовали кандидатуру Олега Камшилова на должность главного прокурора региона. Решение принято сегодня на внеочередном заседании парламента республики.

Представление на назначение зачитал заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек, охарактеризовав его «профессионально грамотным, квалифицированным руководителем, способным организовать деятельность прокуратуры РК в соответствии с предъявляемыми требованиями».

В свою очередь, выступая перед депутатами, Олег Камшилов обозначил приоритеты в работе прокуратуры РК.

«Первое и самое важное — защита социальных прав крымчан, — заявил он. — Эта работа будет продолжена. Второе приоритетное направление — законность использования бюджетных средств, которые выделяются на развитие республики».

Так же приоритетами, по его словам, являются охрана общественного правопорядка, сохранение уникальной природной среды Крыма и исторических памятников, создание условий для здоровой конкуренции в сфере экономики, равных прав на получение господдержки предпринимателей.

Олег Камшилов родился в 1969 году в Омской области. После окончания в 1992 году Омского государственного университета начал работать в органах прокуратуры с должности помощника прокурора Марьяновского района Омской области. Карьера Камшилова также связана с Красноярским краем. С 2006 по 2015 годы специалист занимал должности заместителя и первого заместителя регионального прокурора.

Должность прокурора Крыма оставалась вакантной с сентября 2016 года, с того момента, как экс-прокурор Наталья Поклонская была избрана депутатом Государственной думы РФ. Все это время и.о. прокурором был Андрей Фомин.

Фото: пресс-служба генеральной прокуратуры РФ

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