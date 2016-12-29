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Минкульт предлагает ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Главная Общество
Россия
02:58 29 Декабря 2016
общество, интернет, закон, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минкультуры России разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, в том числе введение системы штрафов за скачивание нелицензионного контента. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — цитирует  министра Rambler News Service.

Инициативу прокомментировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, точно определить, к кому применять административную меру наказания будет сложно.

«По-прежнему исходим из того, что пользователь не может отличить пиратский сайт от легального», — цитирует Волина «Российская газета».

Отметим, в мае 2015 года вступили в силу поправки, согласно которым после первого судебного решения сайт обязан удалить контент, который нарушает авторские права, а после двух решений суда в пользу правообладателей сайт может быть заблокирован навсегда.

В январе 2016 года навсегда был заблокирован крупнейший российский торрент-трекер Rutracker.org. Блокировка произошла после решения по иску издательства «Эксмо», которое пыталось запретить распространение произведений Дарьи Донцовой и Александра Громова.

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