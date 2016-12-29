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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на авиакатастрофу российского Ту-154

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Россия
04:40 29 Декабря 2016
общество, сми, журналисты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на сайте карикатуру, посвященную крушения российского самолета Ту-154.

Карикатура изображает падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля Александрова издает долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Подпись к картинке гласит: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Самолет Ту-154, принадлежавший Министерству обороны России, разбился над Черным морем утром 25 декабря. Воздушное судно пропало с радаров через две минуты после вылета из Адлера, где проходило дозаправку по пути в сирийскую Латакию. На борту лайнера были 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля им. Александрова, сотрудники трех российских телеканалов, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

Еще одна большая карикатура на российскую тематику размещена в рубрике «Шарли у огонька». «Турция: российский посол убит посреди вернисажа», — так озаглавлено изображение, центральным элементом композиции которого является фигура человека, по всей очевидности, олицетворяющего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Ситуацию прокомментировал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Кощунственными карикатурами на трагедию с ТУ-154 сотрудники «Шарли Эбдо» окончательно вычеркнули себя не только из рядов журналистов, но и из числа цивилизованных людей. Это полная аберрация сознания и утрата человеческого достоинства», — написал Долгов на своей странице в Facebook.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала публикации во французском еженедельнике экстремизмом, отметив, что они не имеют никакого отношения к журналистике и творчеству.

Это не первый случай глумления над жертвами катастрофы. Так, некоторые украинские политики выражали откровенную радость в связи с трагедией, а радикалы из «Правого сектора» выбрасывали цветы и лампадки, оставленные у российского генконсульства в Одессе в знак скорби о жертвах крушения.

Charlie Hebdo уже не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились рисунки о крушении в Египте пассажирского самолета А321 российской компании «Когалымавиа», которое унесло жизни 224 человек.

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