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Россия, Турция и Иран решили разделить Сирию на зоны влияния

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Россия
04:56 29 Декабря 2016
сирия, война, конфликты, военные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на зоны влияния и обеспечить сохранение власти Башара Асада при последующей передаче ее в руки преемника, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сделка позволит создать региональные автономии. Она еще находится в стадии разработки. Схему необходимо согласовать с властями Сирии, повстанцами, а также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отмечает знакомый с позицией России источник.

«Шаг к компромиссу был сделан», — заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также добавил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет передан сторонам конфликта.

При этом в Кремле не смогли прокомментировать информацию о якобы достигнутых договоренностях России и Турции. «Не могу ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 декабря.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что формат Россия — Иран — Турция является наиболее эффективным для решения сирийского кризиса. При этом глава российского МИДа подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования в Сирии и не видят военного решения проблемы. 

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