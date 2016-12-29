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В Москве задержан помощник главы Росприроднадзора за взятку

Главная Общество
Москва
05:05 29 Декабря 2016
общество, взятка, происшествия, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Дмитрий Валенза и его предполагаемый сообщник Рафис Купкенов задержаны по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщил сайт ГУ СКР по столице.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудник Росприроднадзора и его знакомый вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств исполняющего обязанности руководителя Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу, в отношении которого была организована служебная проверка.

Они предложили оказать содействие в получении положительного результата проверки за 15 млн руб., однако в действительности они не обладали такими полномочиями. 26 декабря оба подозреваемых были задержаны при получении части денежных средств. В ходе допроса они признали вину.

Как уточняет издание «Медуза», человек по имени Дмитрий Валенза упоминается в интернете как помощник не только главы Росприроднадзора, но и министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Рафис Купкенов упоминался в СМИ как один из руководителей компании «Средне-Волжский Транснефтепродукт», принадлежащей «Транснефти».

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