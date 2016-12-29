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В прокат выходит масштабный российский фильм «Викинг»

Главная Общество
Россия
05:16 29 Декабря 2016
общество, фильм, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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В прокат вышел беспрецедентно масштабный для российского кинематографа исторический блокбастер «Викинг» о крестителе Руси князе Владимире. Фильм создан по мотивам «Повести временных лет».

Картина затрагивает в основном судьбу князя Владимира I Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси.

Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский. Гендиректор Первого канала и сопродюсер «Викинга» Константин Эрнст уже высказал мнение, что в этом фильме 31-летний актер исполнил свою лучшую на данный момент роль.

Суммарно работа над фильмом заняла около семи лет. Однако на сами съемки ушло всего лишь два года. Съемки проходили в Крыму, под Киевом и даже в итальянской Равенне. В съемочную команду «Викинга» вошло более трех тысяч человек.

«Чувство усталости у меня возникло на середине проекта, когда он более или менее оформился творчески, а мы были вынуждены еще дособирать финансирование и откладывать съемки. Но зато мы подготовленными вошли в съемочный период. А дальше всё было здорово и интересно — целое приключение.   Особенное воодушевление я испытывал, когда мы строили декорации, создавая мир, который надо было обживать — придумывать, кто есть кто из героев и где живет… Трудно было снимать бои с большим количеством массовки. Много лошадей, специальной техники, всё снимается долго, каждый трюк — отдельно», — рассказал в интервью газете «Известия» режиссер картины Андрей Кравчук.

Для создания исторически близких образов художники по костюмам посещали музейные фонды и археологические раскопки, изучали византийские фрески, живопись и мозаики, консультировались с учеными.

Добавим, новшеством является то, что фильм выходит в двух версиях – с возрастными ограничениями 12+ и 18+.

Фото: filmpro.ru

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