Специалисты начали расшифровывать второй «черный ящик» Ту-154

Специалисты в Москве приступили к расшифровке параметрического самописца разбившегося самолета Ту-154. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Второй бортовой самописец Ту-154 был поднят со дна Черного моря в среду, 29 декабря. Также были подняты крупные фрагменты самолета и личные вещи пассажиров.

Ранее в институт ВКС России в подмосковных Люберцах уже был доставлен первый речевой самописец. По данным Минобороны, первичный анализ данных с бортового самописца Ту-154, потерпевшего катастрофу над Черным морем, позволяет сузить перечень вероятных причин крушения.

С силовых структурах также отмечают, что в Сочи в ближайшее время начнется выкладка фрагментов разбившегося самолета. Не земле очертят реальный контур Ту-154 — на него будут выкладываться фрагменты воздушного судна.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после взлета из аэропорта Адлер воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.