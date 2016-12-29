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Президент России подписал закон о детском отдыхе

Главная Общество
Москва
10:51 29 Декабря 2016
дети, отдых, путин, закон, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава государства подписал законопроект о детском отдыхе. Текст документа опубликован на интернет-ресурсе правовой информации.

Закон вводит единые требования ко всем компаниям, которые организовывают детский отдых. Согласно законопроекту, вводятся требования к туристическим маршрутам, а также квалификации сотрудников. Документ предусматривает предоставление путевок на отдых для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Отслеживанием установленных требований займется федеральный орган исполнительной власти, который наделяет соответствующими полномочиями российское правительство.

Правительственное подразделение будет вести реестр компаний, допущенных к организации детского отдыха. Сообащется, что документ вступает в силу с 1 января следующего года.

Текст законопроекта подготовили по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Поручение было сделано после гибели детей в Карелии на Сямозере. 18 июня школьники, отдыхающие в карельском лагере «Парк-отель Сямозеро», отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. После того, как поднялся шторм, две лодки с детьми опрокинулись, 14 человек утонули. При расследовании стало ясно, что лагерь работал с нарушениями. В частности, детей на прогулке сопровождали студенты, не имеющие необходимых для инструктора навыков.

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