Космодром «Восточный» может остаться без электроэнергии из-за долга «Дальспецстроя»

Составляющие космодрома «Восточный» могут быть обесточены. Причиной может стать долг компании «Дальспецстрой», сумма задолженности составляет 17 млн рублей. О действии дополнительных ограничительных санкций сообщили в пресс-службе «Дальневосточной энергетической компании», уточняет РИА «ФедералПресс».

«Еще 15 декабря 2016 года энергокомпания направила в адрес руководства предприятия уведомление об ограничении объектов одной их главных строек России. Тогда у «Дальспецстроя» не было оплачено электропотребление ноября этого года, — рассказали в пресс-службе. — Однако денежные средства на счета ПАО «ДЭК» не поступили, и 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия».

Отмечается, что потребитель не предпринимает действенных мер по разрешению ситуации, поэтому ПАО «ДЭК» 9 января 2017 года планирует «усилить ограничительных санкций». РИА «ФедеалПресс» отмечает, что компания «не имеет права допускать необоснованного роста задолженности, так как несет финансовые обязательства перед генерирующими и электросетевыми компаниями Дальнего Востока».

Некоторое время назад главная военная прокуратура сообщила о расследовании растрат на стройке космодрома «Восточный».

Стало известно, что 500 млн рублей были потрачены неэффективно.

«В Благовещенске военная прокуратура гарнизона при проверке выяснила, что руководитель одного из предприятий – генподрядчика при Спецстрое России в нарушение договорных отношений по строительству комплекса по переработке строительных отходов на космодроме «Восточный» перечислял авансовые платежи подрядчику, который не исполнил обязательства по предыдущим выплатам, неправомерно увеличив при этом авансирование до 80 процентов», — приводит РИА «ФедералПресс» сообщение ведомства.

Недобросовестных исполнителей контрактов привлекли к ответственности.