Премьер-министр Израиля поздравил по-русски выходцев из СССР с Новым годом

Новый год официально не отмечают в в Израиле, но, как подчеркивают представители правительства страны, для миллионной общины выходцев из бывшего СССР праздник имеет значение.

В соцсети Facebook появился клип, в котором Биньямин Нетаньяху приходит в компанию молодых «русских» израильтян. Они сидят за столом, на которым стоит бутылка водки, лежат елочные игрушки с разноцветной мишурой и нет признаков еды, сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр по-русски поприветствовал компанию: «Добрый вечер, друзья». К столу политик принес тарелку с целым красным яблоком и дольками зеленого. На иврите он благодарит молодежь за «вклад на благо израильского общества» и сообщает о намерении в будущем году укреплять страну, ее границы, армию и экономику.

«Ялла! Поехали!», — говорит на русском Нетаньяху. Молодые люди начинают дискутировать на тему «что делать дальше?». Дискуссия посвящена только планам на новогоднюю ночь.

Новый год в Израиле отмечают осенью по еврейскому календарю и называют Рош ха-Шана.

Русскоязычный парламентарий Константин Развозов несколько дней назад объявил о намерении добиваться признания светского Нового года, который прежде в Израиле именовали «Сильвестром», а теперь все чаще зовут «нови год», официальным государственным праздником, сообщает РИА «Новости».

Информационное агентство приводит слова депутата пресс-службы его партии «Еш Атид»: «Спустя 25 лет с начала «большой алии» (массовой эмиграции советских евреев — примечание редакции РИА «Новости»), Новый год — праздник не только для миллионной общины из бывшего СССР, но и для многих коренных жителей. Наша община заслуживает того, чтобы государство считалось с нашими традициями».