Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентов

Рособрнадзор запретил пяти высшим учебным заведениям прием студентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет газета «Известия», проверки были проведены с 23 по 29 декабря, по их результатам принимать на обучение студентов запретили Институту управления, тюменскому филиалу Сибирского университета потребительской кооперации, Педагогическому институту Калининградской области, Санкт-Петербургскому медико-социальному институту и Восточному институту.

Полностью лишен аккредитации калужский филиал Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. Курская академия государственной и муниципальной службы лишена аккредитации по части специальностей.

Рособрнадзор выдает вузу лицензию на право ведения образовательной деятельности и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. Высшее учебное заведение обязано прекратить образовательную деятельность в случае аннулирования лицензии.