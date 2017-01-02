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Сибирское агентство новостей
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В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

Главная Общество
Москва
09:09 2 Января 2017
общество, теракт
Автор: Sibnovosti.ru
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В результате теракта в ночном клубе в Стамбуле погибла россиянка. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в турецком Министерстве юстиции.

Anadolu пишет, что по одному гражданину в результате атаки потеряли Россия, Сирия, Израиль, Канада и Кувейт.

Собеседник ТАСС в Генконсульстве РФ подтвердил эту информацию, добавив, что ранее женщина ошибочно считалась гражданкой Азербайджана.

По информации Anadolu, опознаны 38 из 39 жертв теракта.

Ночью первого января неизвестный вошел в клуб Reina и открыл там беспорядочную стрельбу, убив 39 человек и ранив более 60. В ночном клубе находились 500–600 человек. Нападавший скрылся, спецслужбы и полиция ведут поиски.

Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал произошедшее террористическим актом. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Фото: aa.com.tr

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