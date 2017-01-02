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У российских чиновников повышается пенсионный возраст

Главная Общество
Москва
09:15 2 Января 2017
общество, пенсия, законопроект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 1 января в России начал действовать закон «О страховых пенсиях», увеличивающий возраст выхода на пенсию для госслужащих. Документ опубликован на сайте Кремля.

Законопроект повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. Повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год. Пенсионный возраст для мужчин планируется поднять до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.

Законопроект был принят Госдумой в мае. Позднее в том же месяце поправки были утверждены президентом.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

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