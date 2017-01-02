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Сибирское агентство новостей
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Российских фигуристок могут лишить золота Сочи-2014

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Москва
09:27 2 Января 2017
общество, спорт, фигурное
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Золотой медали игр Сочи-2014 может лишится одиночница Аделина Сотникова из-за махинаций с допинг-пробами.

Фамилия Сотниковой упоминается в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в числе спортсменов, чьи пробы могли быть вскрыты, сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport. Отмечается, что речь не идет о положительной допинг-пробе или замене пробирки. Правда, какие именно манипуляции были сделаны с пробиркой фигуристки, не говорится.

Соперница Аделины Сотниковой – бронзовый призер Олимпиады Каролина Костнер сказала, что разочарована подобной ситуацией, так как любое подозрение бросает тень.

Также ставится под сомнение российское золото в командном турнире в парном катании. Так как под аналогичные подозрения попали Татьяна Волосожар и Ксения Столбова.

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