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Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

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Россия
08:13 3 Января 2017
литература, писатель, премия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Русская поэтэсса Анна Ахматова была повторно выдвинута в качестве кандидата на Нобелевскую премию в 1966 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Шведскую академию. 

О том, что Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе свидетельствуют архивные документы, которые спустя 50 лет обнародовала Шведская академия. Известно, что списки кандидатов комиссия держит в секрете ровно полвека.

Кандидатуру Анны Ахматовой предложили слависты Гетеборгского университета в Швеции. Однако комитет прекратил рассмотрение данной заявки в связи с кончиной поэтэссы 5 марта 1966 года. Ранее ее имя попадало в списки кандидатов на Нобелевскую премию в 1965 году, но ее присудили писателю Михаилу Шолохову, а в 1958 году - Борису Пастернаку. В 1966 году обладателями премии по литературе стали израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.

 

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