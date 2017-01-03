Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

Русская поэтэсса Анна Ахматова была повторно выдвинута в качестве кандидата на Нобелевскую премию в 1966 году. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Шведскую академию.

О том, что Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе свидетельствуют архивные документы, которые спустя 50 лет обнародовала Шведская академия. Известно, что списки кандидатов комиссия держит в секрете ровно полвека.

Кандидатуру Анны Ахматовой предложили слависты Гетеборгского университета в Швеции. Однако комитет прекратил рассмотрение данной заявки в связи с кончиной поэтэссы 5 марта 1966 года. Ранее ее имя попадало в списки кандидатов на Нобелевскую премию в 1965 году, но ее присудили писателю Михаилу Шолохову, а в 1958 году - Борису Пастернаку. В 1966 году обладателями премии по литературе стали израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.