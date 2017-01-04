В Оренбургской области 122 человека застряли на трассе и провели ночь в пунктах обогрева

На загородных трассах Оренбургской области более 120 водителей и пассажиров автомобилей вынуждены были провести ночь в мобильных пунктах обогрева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС. В регионе установилась неблагоприятная погода, спровоцировав метели и снежные заносы.

По данным МЧС, с 31 декабря на территории Оренбургской области спасатели фиксируют сильный ветер и обильные осадки, которые привели к снежным заносам на дорогах и плохой видимости. Сотрудники МЧС и дорожные службы круглосуточно мониторят опасные участки дорог, расчищают трассы от снега, также при необходимости вводят ограничения движения на определенных участках. Накануне вечером, 3 января, из-за ухудшения погоды с 19.00 до особого распоряжения введено ограничение движение транспортных средств на участке автомобильной дороги «Оренбург-Орск-Шильда», граничащая с Челябинской областью.

«В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным», — уточнил представитель ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий.