4 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

В Оренбургской области 122 человека застряли на трассе и провели ночь в пунктах обогрева

Главная Общество
Москва
10:15 4 Января 2017
снег, водитель, пассажиры, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На загородных трассах Оренбургской области более 120 водителей и пассажиров автомобилей вынуждены были провести ночь в мобильных пунктах обогрева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС. В регионе установилась неблагоприятная погода, спровоцировав метели и снежные заносы.

По данным МЧС, с 31 декабря на территории Оренбургской области спасатели фиксируют сильный ветер и обильные осадки, которые привели к снежным заносам на дорогах и плохой видимости. Сотрудники МЧС и дорожные службы круглосуточно мониторят опасные участки дорог, расчищают трассы от снега, также при необходимости вводят ограничения движения на определенных участках. Накануне вечером, 3 января, из-за ухудшения погоды с 19.00 до особого распоряжения введено ограничение движение транспортных средств на участке автомобильной дороги «Оренбург-Орск-Шильда», граничащая с Челябинской областью.

«В мобильных пунктах обогрева на трассах и пунктах временного размещения ночь провели 122 человека, 17 из них — это дети. Мониторинг дорог, на случай, где могут быть застрявшие путники, проводят четыре оперативные группы. В настоящее время закрытый участок дороги остается ограниченным», — уточнил представитель ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям отказаться от дальних поездок на автомобилях до стабилизации погодных условий.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости России: Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

03.01.2017
Россия

Шведская академия обнародовала архивные документы 50-летней давности

Новости Москвы: Российских фигуристок могут лишить золота Сочи-2014

Российских фигуристок могут лишить золота Сочи-2014

02.01.2017
Россия

Фамилия Сотниковой упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA

Новости России: В России выросли ставки акцизов на алкоголь и сигареты

В России выросли ставки акцизов на алкоголь и сигареты

02.01.2017
Россия

Акциз на вина иностранного производства составит 18 рублей за литр

Новости Москвы: У российских чиновников повышается пенсионный возраст

У российских чиновников повышается пенсионный возраст

02.01.2017
Россия

Законопроект был принят Госдумой в мае

Новости Москвы: В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

В результате теракта в Стамбуле погибла россиянка

02.01.2017
Россия

Опознаны 38 из 39 жертв теракта

Новости Москвы: Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентов

Рособрнадзор запретил пяти вузам набор студентов

30.12.2016
Россия

Полностью лишен аккредитации калужский филиал Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова

Новости Москвы: Премьер-министр Израиля поздравил по-русски выходцев из СССР с Новым годом

Премьер-министр Израиля поздравил по-русски выходцев из СССР с Новым годом

30.12.2016
Россия

Биньямин Нетаньяху в видеоролике с поздравлениями говорил на русском

Новости Москвы: Космодром «Восточный» может остаться без электроэнергии из-за долга «Дальспецстроя»

Космодром «Восточный» может остаться без электроэнергии из-за долга «Дальспецстроя»

29.12.2016
Россия

Сумма долга составляет 17 млн рублей

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.