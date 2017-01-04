Марк Цукерберг решил в течение 2017-го съездить во все американские штаты

Чтобы выполнить эту задачу, Марку Цукербергу нужно побывать еще в 30 штатах США. 2017 год 32-летний миллиардер решил провести в разъездах по стране. Таким образом он планирует исполнить свое новогоднее обещание: посетить все штаты и завести знакомых в каждом из них, сообщает «Интерфакс».

ВВС напоминает, что перед каждым новым годом Марк Цукерберг дает обещание самому себе. Так он обещал пробежать 365 миль, выучить китайский язык и прочитать за год 25 книг. Сам 32-летний владелец социальной сети Facebook заявил, что все свои обещания он выполняет.

Чтобы выполнить условия новой задачи, Цукербергу нужно побывать еще в 30 штатах. Как написал Цукерберг в своем Facebook, о том, что стоит узнать США и американцев поближе он решил после события 2016 года.

«После сложного года я надеюсь, выполняя это обещание, пообщаться с людьми — узнать, как они живут, кем и как работают, и что они думают о будущем», — написал он.

Цукерберг считает, что сейчас человечество переживает «поворотный момент истории».

«В течение десятков лет технологии и глобализация делали нас более продуктивными и объединяли. Они дали нам многие блага, но также привели к тому, что жизнь многих людей стала сложнее. Это, в свою очередь, породило разделенность в обществе, причем таких масштабов, которых я не видел в течение своей жизни, — высказал свое мнение американский миллиардер. — Нам нужно поменять правила игры таким образом, чтобы они работали для всех».

Под сообщением Марка Цукерберга в Facebook набралось уже более 15 тысzx комментариев. Люди приглашают Цукерберга в свои города и штаты, обещают угостить в ресторане, советуют, какие достопримечательности посетить. Большинство хотели бы встретиться с предпринимателем лично.

Как сообщает «Интерфакс», некоторое время назад по сети ходили слухи, что Цукерберг готовится через какое-то время пойти на выборы в качестве кандидата на пост номер один в США.



Фото © AP Photo/ Tsinghua University