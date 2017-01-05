Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Житель Санкт-Петербурга Сергей Поздняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал артефакт советской эпохи — фотографии из диафильма «В 2017 году».

Диафильм был выпущен в Советском Союзе в 1960 году. Сюжет фильма таков: на уроке географии школьники в 2017 году через некую «лупу времени» смотрят, как развивался Советский Союз. Они видят и атомный поезд через Берингов пролив, и как «подземные лодки-кроты» прокладывают в недрах Земли новые тоннели.

С точки зрения авторов, к этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли.

В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещённое мезонное оружие». Всего в диафильме 45 слайдов.

Диафильм — разновидность слайд-шоу с титрами, которые в СССР часто использовались в школах и детских садах, так как в основном на пленки записывались сказки или рассказы. В конце XX века диафильмы были вытеснены видеокассетами.