5 января
Россия
60.66
 
€ 63.81
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Главная Общество
Москва
07:47 5 Января 2017
общество, культура, мультфильмы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Житель Санкт-Петербурга Сергей Поздняков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал артефакт советской эпохи —  фотографии из диафильма «В 2017 году».

Диафильм был выпущен в Советском Союзе в 1960 году. Сюжет фильма таков: на уроке географии школьники в 2017 году через некую «лупу времени» смотрят, как развивался Советский Союз. Они видят и атомный поезд через Берингов пролив, и как «подземные лодки-кроты» прокладывают в недрах Земли новые тоннели.

С точки зрения авторов, к этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли.

В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещённое мезонное оружие». Всего в диафильме 45 слайдов.

Диафильм — разновидность слайд-шоу с титрами, которые в СССР часто использовались в школах и детских садах, так как в основном на пленки записывались сказки или рассказы. В конце XX века диафильмы были вытеснены видеокассетами.

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

Советский диафильм предсказал, каким будет 2017 год

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Общество

Новости России: Среди задержанных в связи с терактом в Стамбуле оказались россияне

Среди задержанных в связи с терактом в Стамбуле оказались россияне

05.01.2017
Россия

В Турции были задержаны 40 человек

Новости Москвы: Во Франции арестовали бывшего премьер-министра Косово

Во Франции арестовали бывшего премьер-министра Косово

05.01.2017
Россия

Харадинай принимал участие в массовых погромах в 2004 году

Новости Москвы: Марк Цукерберг решил в течение 2017-го съездить во все американские штаты

Марк Цукерберг решил в течение 2017-го съездить во все американские штаты

04.01.2017
Россия

Основатель Facebook планирует узнать американцев поближе

Новости Москвы: В Оренбургской области 122 человека застряли на трассе и провели ночь в пунктах обогрева

В Оренбургской области 122 человека застряли на трассе и провели ночь в пунктах обогрева

04.01.2017
Россия

Вынужденная остановка на трассах региона произошла из-за метели и снежных заносов

Новости России: Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию в 1966 году

03.01.2017
Россия

Шведская академия обнародовала архивные документы 50-летней давности

Новости Москвы: Российских фигуристок могут лишить золота Сочи-2014

Российских фигуристок могут лишить золота Сочи-2014

02.01.2017
Россия

Фамилия Сотниковой упоминается в докладе главы независимой комиссии WADA

Новости России: В России выросли ставки акцизов на алкоголь и сигареты

В России выросли ставки акцизов на алкоголь и сигареты

02.01.2017
Россия

Акциз на вина иностранного производства составит 18 рублей за литр

Новости Москвы: У российских чиновников повышается пенсионный возраст

У российских чиновников повышается пенсионный возраст

02.01.2017
Россия

Законопроект был принят Госдумой в мае

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.