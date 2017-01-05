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Сибирское агентство новостей
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Во Франции арестовали бывшего премьер-министра Косово

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Москва
08:58 5 Января 2017
общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
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Экс-премьер Косово Рамуш Харадинай задержан во Франции по обвинению в военных преступлениях во время войны 1998-1999 годов, ордер на арест бывшего косовского министра выдала Сербия. Об этом сообщает газета «Известия».

Reuters уточняет, что Сербия считает Харадиная полевым командиром и военным преступником. Он занимал министерский пост в Косово с 2004 по 2005 год. Дважды проходил в Международном уголовном суде по делам о военных преступлениях, но оба раза был оправдан.

Харадинай, по данным сербских властей, принимал участие в массовых погромах в 2004 году, когда албанские сепаратисты Косово уничтожали памятники культуры и истории сербов.

Фото: REUTERS/Koen van Weel/Pool

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