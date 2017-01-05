Ушел из жизни летчик-космонавт Игорь Волк

Герой Советского Союза Игорь Волк, первый командир отряда космонавтов, готовившихся к полетам на советском многоразовом космическом корабле «Буран», умер в Подмосковье 3 января 2017 года на 80-м году жизни. Об этом сообщает официальный портал городского округа Жуковский.

Причины смерти известного летчика-испытателя не сообщаются.

Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года в городе Змиев Харьковской области, учился в школе в Уссурийске (на Дальнем Востоке) и Курске. В 1954 году окончил Курский аэроклуб, в 1956-м досрочно — Кировоградское военное авиационное училище летчиков, служил в истребительной авиации войск ПВО СССР.

В 1978 году зачислен в отряд космонавтов. Проходил подготовку к полету на многоразовом космическом корабле «Буран», был назначен командиром отряда летчиков-испытателей №1 комплекса «А» Летно-испытательного центра Летного исследовательского института имени Громова.

С 17 по 29 июля 1984 года совершил полет в космос в качестве космонавта-исследователя корабля «Союз Т-12» (совместно с Владимиром Джанибековым и Светланой Савицкой).

Работал на орбитальном комплексе «Салют-7» — «Союз Т-11». Экспедиция посещения вернулась на Землю на КК «Союз Т-11». Персональный позывной — «Памир-3».

В рамках испытаний сразу после приземления пилотировал вертолет и самолеты Ту-154 и МиГ-25 по маршруту Байконур — Ахтубинск — Байконур с целью оценки возможностей пилота после нахождения в условиях невесомости.