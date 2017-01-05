Владимир Путин назначил судей в ряде регионов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля.

Судьи назначены на срок 6 лет.

Отмечается, что председателем Верховного суда Ингушетии стал Ибрагим Фаргиев, заместителем председателя Верховного суда Чечни — Тимур Ламердонов, зампредседателя Алтайского краевого суда — Ольга Лобова, зампредседателя Забайкальского краевого суда — Ирина Васильева.

Текст указа с полным списком назначенных судей опубликован на официальном портале правовой информации.