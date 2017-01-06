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Милонов готовит проект закона о защите национальной гордости России

Главная Общество
Москва
08:36 6 Января 2017
общество, госдума, закон
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутат Виталий Милонов готовит к внесению в Госдуму проект закона о защите национальной гордости России. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе парламентария.

Документ содержит предложения по установлению ответственности за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

«Участились случаи, когда некто, используя свою публичность, СМИ, социальные сети и прочее, наносит ущерб, клевещет или же ведет однозначную антироссийскую деятельность», — отметили представители депутата, уточнив, что такие действия могут восприниматься в обществе негативно, однако не являются «ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением».

«Данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса», — указали в аппарате Милонова.

Среди явлений, к которым в стране относятся с особым почтением, в законопроекте планируется упомянуть, в частности, историю Великой Отечественной войны, честь армии, научные достижения, а также память о крупнейших трагедиях, жертвах репрессий и погибших в катастрофах. За их оскорбление предлагается ввести административную ответственность.

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