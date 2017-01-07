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В Москву придет аномальное похолодание до -35°C

Главная Общество
Россия
05:40 7 Января 2017
общество, погода, москва, морозы, спасатели, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Спасатели Москвы предупредили жителей города о предстоящем наступлении аномальных холодов. По данным МЧС, ночью в субботу и воскресенье температура воздуха опустится ниже -30°C.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ночные часы 7-8 января (с 22:00 6 января до 10:00 7 января и с 22:00 7 января до 10:00 8 января) в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до -35°C», — говорится в сообщении на официальном сайте московского главка МЧС.

Представители ведомства также подчеркнули, что в условиях низких температур возрастает риск возникновения пожаров. Огонь может вспыхнуть и на коммунальных системах города, что может привести «к нарушению жизнедеятельности населения». Кроме того, в МЧС напомнили о росте случаев обморожения из-за холодной погоды.

Спасатели рекомендовали москвичам отказаться от дальних поездок и не выходить на улицу. Чтобы не получить обморожение, нужно тепло одеваться и стараться долго не находиться на морозе. Водителям советуют соблюдать скорость и сохранять предельную концентрацию на дорогах.

Падение температуры в Москве до -30°C и ниже является редким явлением. Средний показатель для января в столице — -6,5°C. Самая низкая температура была зарегистрирована 17 января 1940 года (-42,2°C).

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