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Сибирское агентство новостей
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По делу об убийстве посла России арестованы пять человек

Главная Общество
Москва
07:36 8 Января 2017
общество, происшествия, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В рамках расследования покушения на посла России в Турции Андрея Карлова арестованы пять человек, четверо из которых работали в турецкой полиции с убийцей дипломата Мевлютом Алтынташем. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Пятый арестованный, по сведениям агентства, — активист FETO — движения сторонников турецкого религиозного деятеля Фетуллаха Гюлена, на которого Анкара возлагает ответственность за попытку государственного переворота. Активист, по сообщению прокуратуры, «курировал» сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире, где учился Алтынташ.

Арестованным предъявлено обвинение в «принадлежности к вооруженной террористической организации».

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря, когда дипломат выступал на открытии выставки «Россия глазами турок». Нападавший был убит полицией. Российский посол скончался от полученных ранений.

Фото: Associated Press

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