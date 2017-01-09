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На Дальнем Востоке морякам выплатили долг по зарплате в размере 1,2 млн долларов

Главная Общество
Москва
04:54 9 Января 2017
моряки, зарплата, долги, восток, дальний, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Дальнем Востоке морякам и их семьями выплатили более 1,2 млн долларов невыплаченной заработной платы и компенсации. Об этом агентству «Интерфакс» в понедельник, 9 января, сообщил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.


«За 2016 год в ДВРО РПСМ обратилось десять экипажей морских судов и поступило 49 индивидуальных заявлений от моряков и членов их семей. Было проведено две недели борьбы с «удобными» флагами в портах Дальнего Востока России и проверено 25 судов в рамках международных акций, проводимых в странах Восточной Азии», — сказал он.

Он также уточнил, что наиболее громкие дела за этот период были связаны с теплоходами Tessa, ST Wind, Iman, Port May, Antoine и Tomini Victory под российскими и «удобными» флагами. Сообщается, что все недобросовестные судовладельцы рассчитались с моряками после вмешательства соответствующих органов, арестов судов и забастовок.

«В настоящее время Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков насчитывает в своих рядах около шести тысяч моряков — это явный признак растущей солидарности и доверия моряков к профсоюзу, численность моряков в организации продолжает расти из года в год. Сотрудничество с крупными судоходными компаниями позволило создать большое количество рабочих мест для российских моряков с выполнением всех международных требований», — приводит слова председателя организации Николая Суханова.

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