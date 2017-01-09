Сын бывшего президента Польши Валенсы найден мертвым в собственной квартире

Сын бывшего польского президента Леха Валенсы Пшемыслав найден мертвым в собственной квартире в Гданьске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF.



Радиостанция сообщает, что тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил его сын и вызвал «скорую помощь».

Эксперты уточнили, что на теле мужчины не зафиксировано никаких повреждений, пока причастность к смерти Пшемыслава Валенсы третьих лиц исключена.

«На месте работают прокурор и полиция, которые опрашивают в том числе ближайших членов семьи умершего», — сказано в официальном сообщении.

У бывшего главы Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей — четверо сыновей и четверо дочерей.

Как уточняет РИА «Новости», Пшемыслав Валенса некоторое время назад неоднократно был виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом виде. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году — к году условно.



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