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Сибирское агентство новостей
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В Нижегородской области температура воздуха опустится до -40 градусов

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Москва
05:40 9 Января 2017
местные, жители, мороз, погода, холодная, спасатели, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Температура воздуха ниже -40 градусов прогнозируется в регионе в ближайшее время. Об этом накануне, 8 января, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ночью и в первой половине дня 9 января в центральных и северных районах Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается мороз - 30...-35, местами сильные -40...-41», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Из-за приближающихся морозов спасатели сообщают о возможных возникновениях чрезвычайных ситуаций, которые могу быть связаны с коммунальными авариями, также могут увеличиться количество пожаров.

«Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения», — сказано в сообщении ведомства.

В министерстве образования Нижегородской области из-за аномально холодной погоды рекомендуют родителям оставить детей дома, несмотря на то, что учебные заведения будут работать в обычном режиме.

Сейчас уличные термометры в Нижнем Новгороде показывают минус 32 градуса, сообщает агентство «Интерфакс».

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