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Сибирское агентство новостей
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Участнице уличных гонок Маре Багдасарян стало плохо при задержании

Главная Общество
Москва
06:11 9 Января 2017
здоровье, состояние, задержание, гонки, полиция, скорая, помощь
Автор: Sibnovosti.ru
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Мару Багдасарян госпитализировали в Москве во время задержания, сообщает РЕН ТВ.

Представители полиции сообщили, что остановили гонщицу за то, что у нее есть около 50 неоплаченных штрафов.

Как уточняет РЕН ТВ, уличную гонщицу собирались задержать, но ей стало плохо. Ее увезли на скорой в больницу.

Мара Багдасарян стала известна в СМИ после участия в скандальных гонках по Москве в мае 2016 года. Она и другие представители «золотой молодежи» пытались скрыться от полиции, грубо нарушали правила дорожного движения. За неповиновение полиции Багдасарян получила 10 суток административного ареста.

Также сообщается, что Мару Багдасарян задержали в ноябре за нарушение правил парковки. После проверки документов полиция выяснила, что за ней числится множество неоплаченных штрафов. В результате ее оштрафовали на 183 тысячи рублей и приговорили к 24 дням административного ареста и обязательным работам, уточняет РИА «Новости». 

Фото из instagram.com/maraa049

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