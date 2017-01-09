Телеканал «Россия 1» впервые в истории обошел «Первый» по количеству зрителей

«Россия 1» впервые в своей истории обогнал Первый канал по аудитории в России по итогам 2016 года. Теперь телеканал «Россия 1» находится на первой строчке, а «Первый канал» — на второй. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследовательской компании Mediascope — бывшая TNS Россия.

«Среднегодовая доля «России 1» выросла с 13,4% до 13,6%, тогда как доля «Первого канала» упала с 14,3% до 13,3%. По аудитории старше четырех лет «Россия 1» также вышла на первое место с долей 12,9%, «Первый канал» закончил год с 12,7%», — приводит издание результаты исследования, предоставленные медиахолдингом ВГТРК, в который входит «Россия 1».

Также «Коммерсантъ» сообщает, что «Первый канал» только один раз потерял лидирующие позиции по доле аудитории на телерынке России. В 2012 году первое место занял НТВ. Тогда этот телеканал смотрели 14,7% зрителей, «Первый канал» — 14,3% зрителей.

Уточняется, что девять из десяти самых популярных телеэфиров прошлого года показал «Первый канал». На первом месте по количеству просмотров — новогоднее обращение президента России Владимира Путина, далее — военный парад 9 мая, выпуск новостей и шоу талантов «Лучше всех!». Единственный проект «России 1» в десятке лидеров — шоу «Удивительные люди», уточняет «Коммерсантъ».

По данным издания, крупные федеральные каналы за последнее время теряют долю на телевизионном рынке России. Отмечается, что пять лет назад «Первый канал», НТВ и «Россия 1» были популярны у половины аудитории в России, то по итогам 2016-го — около 36%.

Представитель «Первого канала», комментируя ситуацию с телесмотрением, заявил изданию «Коммерсантъ», что как и раньше канал данным исследований Mediascope не доверяет.

В середине декабря прошлого года компания Mediascope — бывшая TNS Россия — была выбрана единой организацией, которая будет заниматься телеизмерениями в России.