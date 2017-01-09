На Камчатке местные жители спасли детеныша нерпы от нападения бродячих собак

Местные жители спасли детеныша нерпы от бродячих собак, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС.

Жители отогнали собак и обратились к спасателям с просьбой вернуть животное в естественную среду, сообщает РИА «Новости».



«Со слов очевидцев, в бухте Раковая бродячие собаки напали на беззащитного ластоногого малыша, отдыхавшего на льду вдалеке от воды. Местным жителям чудом удалось отбить морское животное от голодной стаи. Но так как оставлять нерпенка одного было опасно, горожане приняли решение обратиться за помощью к спасателям», — сказал представитель МЧС.

В поселок выехали сотрудники камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они поймали тюленя на аварийно-спасательной машине транспортировали его в безопасное место. После спасатели выпустили животное в естественную среду обитания.

Как уточняет РИА «Новости», нерпа или кольчатый тюлень является самым мелким видом в семействе настоящих тюленей. Обитает нерпа в холодных водах морей Полярного бассейна. Иногда этот вид можно встретить в морях арктической и субарктической Атлантики, в северной части Тихого океана, в Балтийском море или на Ладожском озере. На Камчатке можно встретить два вида кольчатых тюленей: охотская (акиба) и беринговоморская.