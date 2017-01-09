Фильм «Кредо убийцы» сместил с первой позиции в российском прокате блокбастер «Викинг»

Главную роль в «Кредо убийцы» исполнил Майкл Фассбендер, фильм возглавил российский прокат со сборами в 617 миллионов рублей. Он также сместил с первого места российский исторический блокбастер «Викинг». Об этом сообщает kinobusiness.com в понедельник, 9 января.

Главный персонаж «Кредо убийцы» при помощи технологии пробуждения генетической памяти переживает приключения своего предка. Он является потомком человека, жившего в Испании в 15 веке.

Серия компьютерных игр Assassin"s Creed выходит с 2007 года. Как уточняет РИА «Новости», за это время продано более 100 млн копий игры.



Российский блокбастер «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли после двух недель проката занимает вторую строчку, за выходные фильм заработал 380,5 млн рублей. Общие сборы фильма составляют 1,215 млрд рублей. На третьем месте находится российский мультфильм «Три богатыря и морской царь», его сборы составляют 206,3 млн рублей за выходные и 660,8 млн рублей — за две недели.

На четвертом месте находится фильм «Монстр-траки», который собрал 148,2 млн рублей за первые выходные выхода в прокат. На пятом месте — фантастический фильм с Дженифер Лоуренс и Крисом Праттом «Пассажиры». Его сборы составили 124,9 млн рублей за последние праздничные выходные и 908,1 млн рублей за три недели проката.