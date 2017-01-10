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В Россию запрещен ввоз лососей с одного из чилийских предприятий

Главная Общество
Москва
05:09 10 Января 2017
поставки, чили, запрет, рыба, россельхознадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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С сегодняшнего дня в России вводится запрет на поставки лососей с одного из предприятий Чили под названием Salmones Blumar.

Как сообщили в Россельхознадзоре, решение приняли «в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в продукции предприятия в период усиленного лабораторного контроля». В продукции были обнаружены листерии.

С 7 ноября прошлого года поставки продукции с этого предприятия находились под усиленным лабораторным контролем Россельхознадзора, уточняет информационное агентство «Интерфакс».

Предприятие Чили ввозит лососей в Россию с 2009 года. За этот период один раз — в 2010 году — ввоз продукции был запрещен из-за обнаружения опасных веществ. В 2014 году поставки усиленно контролировала российская сторона.

Фото © AFP 2016/ Jaime Pena 

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