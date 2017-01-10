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Путешественник связал 100 свитеров с изображением достопримечательностей

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Москва
05:32 10 Января 2017
путешественник, сша, увлечение, туристы, страны, мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Турист из США Сэм Барски, живущий в штате Балтимор, связал 103 свитера, на которых изобразил посещенные им мировые достопримечательности. В этих местах он побывал с 1999 года, сообщает Mashable.

На портале сообщается, что Сэм Барски начал вязать свитеры около 18 лет назад. В его коллекции вязаных изделий есть вещи с изображением таких исторических памятников как Стоунхендж, культовых локаций, как Таймс-сквер и обычных мест, которые он просто запомнил, когда был в путешествии.

«Я вяжу свои изделия один за другим, изображая на них либо общий ландшафт, либо определенную достопримечательность. Все, что попадается мне на глаза становится потенциальным свитером», — сказал путешественник.

Турист также сделал 91 фотографию. На них он изображен в своих свитерах на фоне изображенных на них достопримечательностей. «Два последних с Бахайскими садами и Мертвым морем я сделал специально для поездки в Израиль», — сказал любитель вязания и путешествий.

Фотографии Барски были обнаружены посетителями Reddit в воскресенье, 8 января. Их опубликовали в одном из тредов портала. Там снимки набрали более 19 тысяч лайков. Сэм барски тут же стал интернет-знаменитостью.

Фото © Sam Barsky

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