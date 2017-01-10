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Межкомнатные двери. Выбираем вместе

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Россия
06:10 10 Января 2017
продажа, жилье, ремонт
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Материалов для выполнения дверей множество, так же как цветовых гамм, дизайна, цен. Надо выбрать такие, что бы по стилю подходили к интерьеру квартиры. Были не обязательно одинаковые, а именно в одном стиле. Оформление должно выглядеть лаконично, гармонично с мебелью, отделкой, общим дизайном. Межкомнатные двери обязаны подчеркнуть целостность пространства, плавный переход помещений из одного в другое. Двери, как элемент дизайна, подчеркивают настроение стиля.

Основное условие для этого - выбор дверей у одного производителя. Материал, его текстура, цвет должны быть похожи. Конструкция может быть разная: распашные, скользящие, глухие полотна или комбинированные, но из одной коллекции. В дизайне мелочей не бывает: внимательно подберите фурнитуру, плинтуса, наличники. Следующий шаг - выбор материала. Самым популярным материалом дверей на все времена считается дерево. Материал живой природы. В зависимости от породы различные цены. Можно подобрать относительно недорогие. Применение шпона может оказаться дороже, чем двери из сосны например. Но это уже двери частично натуральные, хотя внешний вид может быть под дорогое дерево. Изделие отделанные ламинатом - на класс ниже предыдущих. У них каркас из дерева, бумажный наполнитель, ламинат под любую текстуру.

Стекло - эффектный материал для межкомнатных дверей с большими возможностями в отделке, экологичны. Недостаток - хрупкость и недостаточная шумоизоляция. Но внешний вид может решить все. МДФ - универсальный материал с большими дизайнерскими и конструкторскими возможностями. Популярен из-за демократичной цены, внешнего вида, возможности сочетаться со стеклом.

Остается выбрать цвет. Он должен быть в связке с цветовой гаммой мебели и стен, что бы не получился эффект попугая. Элемент дверей должен подчеркнуть гармоничность стиля. Если не хватает решимости, можно пригласить специалиста по дизайну. Хотя самостоятельное решение принесет удовлетворение, если на окончательном этапе все будет выглядеть безупречно. Двери могут гармонировать не обязательно с мебелью, можно с полом, люстрами. Иногда выигрывает контрастность. Естественная цветовая гамма не надоест, она не пересыщена яркими красками. Надо учесть, что квартира, это не музей, в ней надо жить ежедневно, не боясь что-то испачкать или испортить.

Фото: kontur38.ru
По материалам kontur38.ru

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