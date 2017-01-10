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В Петропавловске-Камчатском продлевают школьные каникулы

Главная Общество
Москва
06:12 10 Января 2017
школа, каникулы, дети, камчатка, продолжение
Автор: Sibnovosti.ru
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В столице Камчатки администрация решила продлить школьные каникулы. Зимний отдых, посчитали местные власти, нужно продлить, чтобы избежать массового заболевания детей гриппом и ОРВИ. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе мэрии столицы Камчатки.

«Учебный процесс во всех школах города начнется не 11 января, как это было запланировано, а 16 января. Такое решение было принято во вторник на аппаратном совещании в администрации Петропавловска-Камчатского», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эпидемиологический порог заболеваемости среди школьников в городе не превышает норму, сейчас в городе болеют 12% учащихся.

«Однако в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные погодные явления, в связи с чем школьные занятия, вероятнее всего, были бы отменены. Кроме того, дополнительные несколько дней дадут возможность болеющим школьникам поправить здоровье, а здоровым ребятам не заразиться», — сказано заявлении городского управления образования.

В Петропавловске-Камчатском действуют 38 общеобразовательных школ, в них обучаются 18 582 ребенка.

Как отмечается в региональном управлении Роспотребнадзора, уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ по всем возрастным группам жителей региона в первые дни нового года не превысили эпидпороги. Темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе отрицательный. Ситуация находится под контролем санитарных врачей.

Фото © Fotolia/ Alex Tihonov

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