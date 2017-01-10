Шейх Объединенных Арабских Эмиратов попросил провести всеобщую молитву о дожде

Шейх, являющийся президентом страны, выступил с призывом провести молитву о дожде. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратские СМИ.
Имамы объяснят желающим участвовать в молитве, как прочитать ее, а в мечетях проведут специальные лекции.
Молитва в присутствии президента состоится в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.
По данным издания The National, фермеры в ОАЭ жалуются на то, что с последнее время прекратили высаживать семена из-за недостатка воды.
Как сообщают в национальном центре метеорологии и сейсмологии, сильные дожди прошли в 2016-м с января по март, причем уровень осадков был выше, чем в этот же период позапрошлого года.
Также сообщается, что в прошлом году в ОАЭ наблюдался недостаток дождей по сравнению с 2015 годом. В этом году зимой в ОАЭ сохраняется преимущественно солнечная и теплая погода.