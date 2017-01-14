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Паблик МДК заподозрили в «пропаганде неприязни» к православным

Главная Общество
Москва
08:16 14 Января 2017
общество, соцсети, происшествия, интернет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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МВД обнаружило в записи сообщества МДК в социальной сети «ВКонтакте» «признаки пропаганды неприязни к представителям религии православия». Об этом сообщили представители «Православного юридического центра быстрого реагирования» на своей странице в соцсети.

Претензии активистов вызвал пост сообщества, посвященный православному празднику Покрова. Представители организации пожаловались на него в Следственный комитет, однако ответ пришел из МВД. В копии документа указывается, что личность автора поста установлена.

В отношении публикации провели психолого-лингвистическое исследование, результаты которой выявили в посте МДК «признаки, свидетельствующие о сознательном осквернении предметов религиозного почитания (изображения православной иконы Пресвятой Богородицы) и признаки пропаганды неприязни к представителям религии Православия <…>, что способно оскорбить чувства православных верующих», указывается в копии документа.

Координатор «Православного юридического центра быстрого реагирования» Георгий Солдатов сообщил «Медиазоне», что активисты требуют привлечь автора поста к ответственности по статьям 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания).

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