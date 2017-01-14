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Прокуратура заявила о найденных журналистом останках жертвы крушения MH17

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Москва
08:19 14 Января 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фрагмент кости, найденной независимым голландским журналистом Михелем Спеккерсом на месте крушения малайзийского «Боинга-777» под Донецком, принадлежит одному из погибших пассажиров. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает голландская прокуратура.

«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году», — объяснили в ведомстве, добавив, что родных погибшего известили о находке.

Спеккерс и его коллега Стефан Бек в конце 2016 года поехали в Донбасс для изучения обстановки и посещения места крушения малайзийского «Боинга-777». Через десять дней, 7 января, по возвращении в Нидерланды они были остановлены в аэропорту сотрудниками правоохранительных органов. У журналистов, помимо всех собранных материалов, изъяливидеокамеру, фотоаппарат, телефоны, ноутбуки, карты памяти, диктофон и записи с места катастрофы. Сами Спеккерс и Бек задержаны не были.

17 июля 2014 года «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли, большинство из них были подданными Нидерландов.

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