В Россельхознадзоре рассказали о массовой фальсификации продуктов

В России фальсифицируется четверть продуктов питания, заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме в пятницу, 13 января, пишет МИА «Россия сегодня»

«По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции», — заявил представитель Россельхознадзора. Алексеенко подчеркнул, что фальсификат наносит россиянам колоссальный ущерб.

По его словам, под угрозой все продукты, кроме яиц. «Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет», — пояснил Алексеенко.

«Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», — подчеркнул помощник главы надзорного ведомства. Он также отметил, что честные производители оказываются в очень невыгодном положении.