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Малайзийская администрация разрешила поиски пропавшего в 2014 году самолета частным лицам

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Москва
07:42 19 Января 2017
компании, пропавшие, малайзия, поиски, самолет, частные
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Малайзии разрешили частным лицам поиски пропавшего в марте 2014 года пассажирского самолета Boeing компании Malaysia Airlines. Об этом сообщает New Straits Times.


Издание отмечает, что в правительстве Малайзии заявили о приветствии любой помощи в разрешении «величайшей загадки авиации». Министр транспорта страны Азиз Каправи уточнил, что нашедшие фюзеляж получат награду, точную сумму вознаграждения он не назвал.

По данным издания со ссылкой на министерство транспорта Малайзии уточняется, что о начале поисков нужно уведомить сотрудников минтранса.
Каправи отметил, что все поиски будут производиться за счет энтузиастов и на финансовую помощь со стороны правительства Малайзии рассчитывать не стоит.

Некоторое время назад министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии сообщили о приостановке поисков пропавшего Boeing авиакомпании Malaysia Airlines.

Фото © East News/ Xinhua/Rouelle Umali

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